2019-05-30T19:21:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Обманывала только друзей и родственников»: брестчанка выманила у родных более $6 тысяч

По уголовной статье ей грозит 5 лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
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Кого-то мошенница вела в банк для оформления кредита а для себя, а кого-то – прямиком в магазин.Кого-то мошенница вела в банк для оформления кредита а для себя, а кого-то – прямиком в магазин.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Мошенницу, работающую на одном из крупных предприятий облцентра, вывели на чистую воду правоохранители, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Фигурантка, 42-летняя горожанка, за три года обогатилась на своих знакомых и родственниках на крупную сумму. В милиции выяснили, что начала свою мошенническую деятельность брестчанка в 2015 году. Но «разводить на деньги» решалась только близких друзей и родных.

Сначала она уговорила друга оформить на себя кредит на 6000 рублей, а деньги «одолжить» ей для выкупа части квартиры, где она живет с матерью и братом. Этот же предлог подошел и для того, чтобы выманить у 83-летней родной бабушки 600 долларов.

– Когда ее спрашивали, почему она не оформит кредит на себя, женщина убедительно отговаривалась, мол у нее маленькая зарплата и куча «своих» кредитов, – пояснили в милиции.

Спустя какое-то время она повела в банк другую подругу, та оформила на себя и передала ей карту с 5 тысячами кредитных рублей. Кого-то из знакомых она вела не в банк, а прямиков – в магазин. Так подругу-сельчанку попросила взять для нее в рассрочку смартфон за 650 рублей и ноутбук за 1400 рублей. А троюродную сестру в салоне связи «развела» на два дорогих мобильника. Технику она потом продала по заниженной цене, и милиционеры спустя год нашли один из телефонов у третьих лиц.

– Для «отвода глаз» первые пару месяцев мошенница вносила платежи по кредитам и рассрочкам, а потом просто-напросто исчезала. Шло время у заемщиков росли кредитные долги, насчитывалась пеня, становилась «проблемной» кредитная история. Тогда потерпевшие обратились к правоохранителям, – пояснили в милиции.

Сейчас против брестчанки возбуждено уголовное дело за мошенничество, ей грозит максимально 5 лет заключения.

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