2019-05-30T20:01:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Гродно напился и избил ногами машины на парковке у дома, где раньше жил

Ранее у мужчины была судимость за «порнографию»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина перебрал с алкоголем и потерял связь с реальностью.Мужчина перебрал с алкоголем и потерял связь с реальностью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Хулиган «под градусом» повредил несколько машин на парковке рядом с многоэтажкой в Гродно, сообщают в пресс-службе областного УВД.

Происшествие произошло в конце мая. В милицию обратились прохожие, которые заметили, как нетрезвый мужчина пинает автомобили, припаркованные без нарушения ПДД. К месту происшествия выехали правоохранители, которые смогли вычислить злоумышленника «по горячим следам».

– Оказалось, что преступление совершил 29-летний гродненец. Мужчина перебрал с алкоголем и просто потерял связь с реальностью. Вместо того, чтобы пойти домой, он отправился на старую квартиру на улице Врублевского, а рядом с домом ему почему-то не понравились припаркованные машины. Больше всего досталось «Фольксвагену Пассат» и «Рено Лагуна». Он изо сей силы пинал легковушки ногами, пока его не спугнули прохожие, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас молодой человек задержан, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. Сообщается, что у гродненца ранее уже была судимость за «изготовление и распространение порнографических материалов».

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Семашко получил от Лукашенко полномочия вице-премьера
В Лиозненском районе построят ветропарк из 7 ветряков
Брестские таможенники задержали испанские удобрения стоимостью $25 тысяч
«Обманывала только друзей и родственников»: брестчанка выманила у родных более $6 тысяч
Беларусь с 1 июня повышает стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов
Под колесами лесовоза погиб пенсионер на велосипеде
Фото: трактор разложило пополам после столкновения с «Хондой» под Речицей
В Гродно подтвердили 11 случаев заболевания корью
Выпускник школы в Витебске защитил женщину от грабителя
Плюс 33! Первая неделя июня принесет жару
В Витебске таксист разгромил подъезд и хотел сжечь лифт
Молния подожгла два дома в деревне Калинковичского района
«Хит» столичного алкоголика: поругался с сожительницей - поджег магазин
В Могилеве врач-патологоанатом и санитары обманули почти 500 человек
Карманница из Калинковичского района воровала в магазинах и транспорте по всей стране
Пропавшую пенсионерку нашли в Каменецком районе без сознания
В четверг в Минске снова перекроют дорогу из-за репетиции парада
Фотофакт: дождь смыл участок дороги в Воложинском районе
8% детей в Беларуси не пользуются интернетом