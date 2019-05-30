Житель Гродно напился и избил ногами машины на парковке у дома, где раньше жил

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Хулиган «под градусом» повредил несколько машин на парковке рядом с многоэтажкой в Гродно, сообщают в пресс-службе областного УВД.

Происшествие произошло в конце мая. В милицию обратились прохожие, которые заметили, как нетрезвый мужчина пинает автомобили, припаркованные без нарушения ПДД. К месту происшествия выехали правоохранители, которые смогли вычислить злоумышленника «по горячим следам».

– Оказалось, что преступление совершил 29-летний гродненец. Мужчина перебрал с алкоголем и просто потерял связь с реальностью. Вместо того, чтобы пойти домой, он отправился на старую квартиру на улице Врублевского, а рядом с домом ему почему-то не понравились припаркованные машины. Больше всего досталось «Фольксвагену Пассат» и «Рено Лагуна». Он изо сей силы пинал легковушки ногами, пока его не спугнули прохожие, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас молодой человек задержан, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. Сообщается, что у гродненца ранее уже была судимость за «изготовление и распространение порнографических материалов».