2019-05-30T20:39:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестские таможенники задержали испанские удобрения стоимостью $25 тысяч

Химикаты ввезли в нашу страну из Литвы [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусская фирма нарушила права интеллектуальной собственности на удобрения. Фото: Брестская таможня.Белорусская фирма нарушила права интеллектуальной собственности на удобрения. Фото: Брестская таможня.
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Брестская таможня сообщает о начале административного процесса по факту несанкционированного использования товарного знака.

Виновным фигурантом в деле является отечественный субъект хозяйствования – белорусская фирма, занимающаяся производством удобрений, которая собиралась нелегально использовать товарные знаки без соответствующего разрешения со стороны правообладателей.

– Изначально из Литвы на территорию ЕАЭС прибыл крупный груз произведенных в Испании органическо-минеральных удобрений для роста сельхозрастений. Всю партию для оформления направили в таможенный пункт в Пинске. Там сотрудники таможни и обнаружили факт нарушения интеллектуальных прав собственника, – уточнили в пресс-службе.

По причине нарушения права на товарный знак, таможня изъяла всю партию химикатов, а это более 1,7 тысяч литров и 6 тонн различных органоминеральных удобрений. Стоимость удобрений оценивается в сумму свыше 50 тысяч белорусских рублей.

Кроме того, на юрлицо-нарушителя будет наложен еще штраф в сумме от 100 до 300 базовых величин.

Изъята крупная партия удобрений.По факту использования субъектом хозяйствования товарных знаков на территории Беларуси без разрешения правообладателя Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь. Из Литвы на территорию Евразийского экономического союза прибыла партия органоминеральных удобрений испанского производства, предназначенных для роста и развития растений. Для таможенного оформления товар прибыл в ведомственный пункт таможенного оформления, расположенный в г. Пинске, где таможенники и выявили нарушение прав интеллектуальной собственности. Белорусская фирма, специализирующаяся на производстве удобрений, намеревалась незаконно использовать объект права промышленной собственности без разрешения правообладателя. Так как исключительное право на товарный знак было нарушено, таможней изъято свыше 1700 литров и 6 тонн различных органоминеральных удобрений. Общая стоимость товара составила более 50 тыс. белорусских рублей. Санкцией ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 базовых величин с конфискацией или без конфискации предмета административного правонарушения.

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