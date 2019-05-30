Брестские таможенники задержали испанские удобрения стоимостью $25 тысяч

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Брестская таможня сообщает о начале административного процесса по факту несанкционированного использования товарного знака.

Виновным фигурантом в деле является отечественный субъект хозяйствования – белорусская фирма, занимающаяся производством удобрений, которая собиралась нелегально использовать товарные знаки без соответствующего разрешения со стороны правообладателей.

– Изначально из Литвы на территорию ЕАЭС прибыл крупный груз произведенных в Испании органическо-минеральных удобрений для роста сельхозрастений. Всю партию для оформления направили в таможенный пункт в Пинске. Там сотрудники таможни и обнаружили факт нарушения интеллектуальных прав собственника, – уточнили в пресс-службе.

По причине нарушения права на товарный знак, таможня изъяла всю партию химикатов, а это более 1,7 тысяч литров и 6 тонн различных органоминеральных удобрений. Стоимость удобрений оценивается в сумму свыше 50 тысяч белорусских рублей.

Кроме того, на юрлицо-нарушителя будет наложен еще штраф в сумме от 100 до 300 базовых величин.