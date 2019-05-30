2019-05-30T21:16:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лиозненском районе построят ветропарк из 7 ветряков

В Минприроды рассказали о перспективах развития электроэнергии
Надежда БУТОВИЧ
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Всего в Беларуси определено 5 новых площадок для ветропарков. Фото: energo.grodno.byВсего в Беларуси определено 5 новых площадок для ветропарков. Фото: energo.grodno.by
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В деревне Велешковичи в Лиозненском районе на Витебщине запланировано строительство ветропарка, информирует belta.by со слов Натальи Алейниковой, начуправления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды.

Сейчас этот проект выставлен на торги на электронной площадке «БУТБ-Имущество». Продаваться будет прединвестиционный актив для строительства в Велешковичах 7 ветряков.

– Велешковичский ветропарк по суммарной мощности составит 25 мегаватт, а годовое производство электроэнергии превысит 72 гигаватт-часа, – пояснила представитель Минприроды. – К слову, такие торги на электронной торговой площадке проводятся впервые. Они запланированы на 11 июля, предквалификация для инвесторов пройдет с 30 мая по 5 июня, а подведение ее итогов: 6 – 7 июня.

Всего же в Беларуси решено построить новые ветропарки на пяти площадках, среди которых и проект на Лиозненщине. Проектные программы по ветроэнергетике являются одним из направлений по обеспечению энергетической безопасности республики.

– Специалисты прогнозируют, что к 2035 году из ветра будет вырабатываться около 9 процентов всей электроэнергии, производимой в нашей стране. Но главным образом, при строительстве ветропарков, преследуется цель по привлечению прямых инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. Это очень важно для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, – добавила Наталья Алейникова.

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