2019-05-30T21:45:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Семашко получил от Лукашенко полномочия вице-премьера

По вопросам взаимосотрудничества с Россией
Надежда БУТОВИЧ
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Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и в отношениях с Россией.Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и в отношениях с Россией.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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C 30 мая расширяются полномочия чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России.

Послу Владимиру Семашко поручено выполнять также деятельность вице-премьера в вопросах отношений с Россией и деятельности Беларуси в рамках Союзного государства, информирует пресс-служба президента. Указ №202, наделяющий посла соответствующими правами и обязанностями, был подписан в четверг, 30 мая, Александром Лукашенко.

– Согласно указу сейчас, реализуя полномочия заместителя премьер-министра страны, Владимир Семашко будет представлять Беларусь во время контактов с должностными лицами и госорганами России. А также при встречах с представителями органов Союзного государства в вопросах двустороннего сотрудничества. Кроме того, в вопросах торгово-экономического и инвестсотрудничества с Россией он сможет вносить соответствующие предложения для правительства, республиканских органов госуправления, облисполкомов, Мингорисполкома и иных госорганов и организаций нашей страны, – пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Также на Владимира Семашко налагаются обязанности по координации деятельности республиканских органов госуправления и других госорганизаций, находящихся в подчинении Совмина, представителей Беларуси в органах Союзного государства. Еще он сможет давать обязательные для выполнения указания, а затем – контролировать их реализацию.

Семашко, в том числе, будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси как в Союзном государстве, так и в отношениях с Россией.

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