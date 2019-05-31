2019-05-31T10:27:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерка сбросила горшок с цветами на Lexus, а потом забросала его камнями

Необычный инцидент произошел в Бресте. За него женщину привлекут к ответственности
Елена ПРИХОДЬКО
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Автомобиль был поврежден в четырех местахАвтомобиль был поврежден в четырех местахФото: Павел МАРТИНЧИК
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Молодой брестчанин, не нарушая правила дорожного движения, припарковал свое авто за забором одного из жилых домов. После этого ушел по делам, а когда вернулся, то увидел, что его Lexus LX-580 поврежден в четырех местах.

Мужчина обратился в милицию. Правоохранители установили, что авто повредила местная жительница 1956 года рождения. Пенсионерке не понравилось расположение автомобиля, и она решила проблему по-своему. Взяла цветочный горшок и бросила его в транспортное средство. Это увидел охранник ближайшего магазина. Он сделал хулиганке замечание, но это только еще больше раззадорило ее. Пенсионерка вышла на улицу, насобирала камней и от души забросала ими чужой Lexus. На замечания женщина не реагировала и, закончив хулиганить, удалилась к себе домой.

По данному факту ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ, - сообщает УВД Брестского облисполкома.

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