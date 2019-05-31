Белоруска Алена Дубицкая победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

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30 мая в Стокгольме прошел третий этап Бриллиантовой лиги - престижной коммерческой серии стартов. Лучший результат в толкании ядра показала наша землячка Алена Дубицкая. Во втором выходе на сектор спортсменка отправила снаряд на 18,49 метра. Сумев удержать позиции до окончания соревнований, белоруска победила в турнире.

Второе место заняла представительница хозяйки соревнований, шведская спортсменка Фанни Роос, с результатом 18,36 метра. Третье место досталось канадке Британи Крю с результатом 18,28 метра.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет в Риме. Ожидается, что в нем примет участие наш чемпион Максим Недосеков, - сообщает Белорусская федерация легкой атлетики.