В Минске представили первый озвученный маршрут для незрячих людей

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Маршрут пролегает через актуальные и востребованные точки в городе: от ул. Амураторской, 7 до торгового центра на ул. Кальварийской, 24. Он включает в себя значимые социальные объекты, такие как почта, аптека, банк и другие. Кстати, подобный маршрут есть и в Витебске.

В основе проекта лежит звуковая навигационная система «Крокi на гукi». Она состоит из мобильного приложения Buzzpoint и звуковых информаторов-ориентиров, расположенных в важных точках маршрута. Buzzpoint можно бесплатно скачать в PlayMarket или AppStore.

Как работает система:

Необходимо скачать на телефон приложение Buzzpoint и активировать Bluetooth. За 50 метров до информатора телефон оповестит своего владельца о том, что находится в зоне действия системы. Активизировав на телефоне необходимый объект, человек по звуку информатора сможет определить правильность направления движения.

Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы – важнейшие объекты, которые еще оборудуют звуковыми информаторами, - передает агентство «Минск-Новости».