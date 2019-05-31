КП Беларусь
В Березовском районе на пожаре погиб инвалид
Горела трехкомнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме
Причина возгорания выясняется
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Трагедия произошла 30 мая в агрогородке Пески Березовского района. Пламя вспыхнуло около 15:00 в квартире 64-летнего мужчины. Известно, что у пенсионера были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, он имел II группу инвалидности. Мужчину спасти не удалось: он погиб.
Огонь повредил имущество хозяина и деревянный пол на площади 3 кв.м. Причина пожара выясняется, - сообщает МЧС Беларуси.