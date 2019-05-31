Когда белорусам ждать шенген по 35 евро?

Если соглашение не подпишут, то виза может подорожать Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Переговоры с ЕС по соглашению о реадмиссии завершены. Остались лишь формальности

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Изменения в Визовый кодекс ЕС новый состав Европарламента должен рассмотреть в начале осени. Как минимум до этого времени надеяться на то, что шенген подешевеет, белорусам не приходится.

- Беларусь и Евросоюз параллельно ведут переговоры по двум соглашениям: о реадмиссии и упрощении визовых формальностей, - пояснил 30 мая на встрече с журналистами начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун. - Стороны договорились, что оба документа будут приниматься одним пакетом. Причем по соглашению по облегчению визового режима остаются только какие-то небольшие формальности, - цитирует Алексея Бегуна telegraf.by.

Кстати, если эти соглашения не подпишут, то в конце ноября визовый сбор для белорусов подорожает до 80 евро.