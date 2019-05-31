В ближайшее время в Беларуси будет или новая конституция, или внесут правки в действующую

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Сегодня в нашей стране думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь. "Очень ускорились процессы. Наша конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - заявил глава государства.

Президент Беларуси отметил, что в Конституционном суде нашей страны работают исключительные профессионалы, - практики и теоретики. "Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего требует от нас сегодня народ" - цитирует президента belta.by.

Какие именно изменения затронут основной закон государство, гадать пока рано: "Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - поделился мнением президент.