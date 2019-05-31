Белорус проиграл в лотерею деньги с чужой банковской карты

Изменить размер текста: A A

В Молодеченское РОВД поступило заявление от 27-летней местной жительницы. У нее с платежной банковской карты кто-то похитил 80 белорусских рублей. Потерю карточки женщина заметила не сразу, а забеспокоилась, когда на телефон стали приходить сообщения о списании средств. Бдительная гражданка сразу же заблокировала карту и обратилась к правоохранителям.

Специалисты по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили личность подозреваемого. Он уже попадал в поле зрения милиции за кражи. 22-летний житель поселка Радошковичи Молодеченского района пояснил, что нашел карту на городской площади. Баланс проверил через мобильное приложение электронной лотереи, в которую играет регулярно и имеет несколько аккаунтов. Путем нескольких транзакций злоумышленник зачислил на свой аккаунт BYN80.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет, - сообщает belta.by.