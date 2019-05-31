Стали известны хедлайнеры церемонии открытия II Европейских игр.

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II Европейские игры - событие, которого ждут тысячи людей по всему миру! С 21 по 30 июня столичный стадион "Динамо" посетят более 22 тысяч зрителей, свыше 500 артистов и сотни спортсменов.

На церемонии открытия традиционно зажгут факел. Изюминкой мероприятия станет парад атлетов. В нем поучаствуют спортсмены из 50 стран Европы.

Впервые в истории проведения подобных мероприятий будет использована технология дополненной реальности. Чтобы воспользоваться ею, зрителям нужно будет установить на свои телефоны бесплатное мобильное приложение. Оно определит зрительское место на стадионе и позволяет увидеть то, что скрыто от невооруженного глаза. Фрагменты дополненной реальности можно будет увидеть только при личном присутствии. В телевизионные трансляции они не попадут.

А теперь главное: на церемонии открытия игр выступит звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко, а также Димаш Кудайберген. Аккомпанировать артистке будет знаменитый Игорь Крутой. На празднике выступят известные белорусские артисты и популярные группы.

Организаторы приготовили для зрителей и подарки. Гости найдут их на своих зрительских местах.