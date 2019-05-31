В Минске работник культуры избил расклейщицу объявлений

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Вечером 41-летняя жительница Минска отправилась на подработку. Она расклеивала объявления в районе улицы Клумова, когда около одного из подъездов к ней подошел мужчина с ребенком и начал ругаться. Чтобы избежать конфликта, женщина поспешила уйти.

- Я ведь ничего дурного не делала, всего лишь размещала объявления на специальной доске. Незнакомец вел себя агрессивно: видя, что я не реагирую, стал хватать меня за одежду, за руки. Ему даже сделала замечание проходившая мимо женщина. Потом, отведя ребенка домой, он догнал меня у торца дома и двумя ударами по голени и ягодице сбил с ног, а после ударил по голове рукой. Я очень испугалась, ведь мужчина был намного выше меня, а его поведение не поддавалось никаким объяснениям, - рассказала потерпевшая.

Женщина заплакала и стала громко кричать. Видимо, крики спугнули хулигана - он поспешил скрыться в своем подъезде. К расклейщице подошел прохожий, помог ей подняться и отойти от проезжей части. Он подал женщине слетевшие очки, расспросил о произошедшем и посоветовал вызвать милицию. Пострадавшая так и поступила.

Судмедэксперт в своем заключении указал, что у потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма легкой степени и гематомы на ногах.

Позже правоохранители установили, что нападавший мужчина занимает руководящий пост в одном из учреждений культуры, имеет высшее образование, семью. Раньше он в поле зрения милиции не попадал.

За содеянное обвиняемому грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Но есть обстоятельство, смягчающее ответственность, - наличие у него на иждивении малолетнего ребенка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство), - цитирует заместителя прокурора Партизанского района Тимура Стужука агентство «Минск-Новости».