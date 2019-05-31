Впервые в истории ВС Беларуси знаком "Доблесть и мастерство" наградили девушку

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Наталья Онищук - старший механик-телеграфист гвардии, младший сержант контрактной службы из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Вместо со всеми участниками девушка в режиме нон-стоп сдавала около 40 тестов и нормативов по предметам боевой и специальной подготовки. В расчет брались результаты огневой, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской, радио- и инженерной подготовки, РХБ защиты.

Участники десантировались с вертолета, двигались по азимутам по пересеченной местности, совершили 30-километровый марш-бросок и искали объекты. Финальный день испытаний начался с инженерной подготовки. Участникам нужно было взорвать конструкцию, определенную жребием. После стрельбы из пистолета, гранатомета, снайперской винтовки и пулемета был заключительный этап: преодолеть сложную дистанцию с полосой препятствий, водной преградой и спаррингами по рукопашному бою.

Многочисленные преграды успешно преодолели 19 человек, и Наталья была среди них. Практически на всех семи этапах девушка получила наивысшие оценки. Теперь она заслуженно будет носить на кителе символ мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев - знак «Доблесть и мастерство», передает belta.by.

- Когда мне предложили пройти испытания на знак "Доблесть и мастерство", я решила, что это не для девушек. Трудно и сложно. Но потом, когда было принято решение участвовать, началась долгая подготовка. Стало интересно: смогу или нет? Захотелось доказать, что мы ничуть не хуже мужчин-военнослужащих. К счастью, все получилось, - поделилась эмоциями Наталья Онищук.