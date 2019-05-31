2019-05-31T15:44:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный водитель грузовика столкнулся с байкером-бесправником

По факту ДТП проводится проверка
Елена Приходько
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Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкомаФото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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ДТП произошло 30 мая в Барановичах. Нетрезвый 59-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес-Бенц" ехал по улице Парковой. Поворачивая на дворовую территорию, он не предоставил преимущество мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении.

32-летний водитель «Кавасаки» не смог избежать столкновения. Как потом выяснилось, права на управление мотоциклом у него не было. После столкновения водителя госпитализировали в больницу с различными травмами, сообщает belta.by.

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