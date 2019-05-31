2019-05-31T16:05:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах и в местах отдыха

Первые летние выходные обещают быть жаркими
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Будьте предельно внимательныБудьте предельно внимательныФото: Павел МАРТИНЧИК
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1 и 2 июня сотрудники ГАИ будут обеспечивать порядок и безопасность в местах массового отдыха людей. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей и пешеходов, соблюдение правил остановки и стоянки транспорта. В местах с наиболее напряженной обстановкой отработают рейды и мотопатрули спецподразделения ДПС «Стрела».

Под особым наблюдением окажутся водители автомобилей и мотоциклов, севшие за руль в нетрезвом состоянии или вовсе не имеющие прав управления. Не улизнут нарушители, пренебрегающие требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Сотрудники ГАИ обратят внимание на использование водителями и пассажирами ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств, предупреждает belta.by.

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