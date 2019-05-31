2019-05-31T16:30:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Во время ремонта крыши под парнем лопнул шифер. Он упал на бетон с большой высоты

Сейчас рабочий находится в тяжелом состоянии
Елена Приходько
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Парня госпитализировали с телесными повреждениямиПарня госпитализировали с телесными повреждениямиФото: Раиса ЮДИНА
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Утром 30 мая молодой парень ремонтировал цех производственного здания в Березе. Во время работы один из листов шифера лопнул, и рабочий с высоты более четырех метров упал на бетонный пол. Никаких страховочных приспособлений он не использовал. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, сообщает belta.by.

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