2019-05-31T17:14:06+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси открывают 50-километровый туристический веломаршрут из Гродно в Польшу

Уже созданы путеводитель на нескольких языках, информационные буклеты "Паспорт туриста" на трех языках. В планах открыть пункт проката и обслуживания велосипедов
Елена Приходько
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Путь пролегает через живописные места БеларусиПуть пролегает через живописные места БеларусиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Веломаршрут для туристов начинается от выезда из Гродно в сторону Августовского канала. Он пролегает по живописным местам Гродненщины: по деревням Радзивилки и Немново, дворцово-парковому комплекс "Святск", поселок Сопоцкин. Двигаясь вдоль русла Августовского канала, можно будет добраться до сезонного речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе.

"Маршрут "АвгустВело" соединил Гродно и белорусскую часть Августовского канала с сетью маршрутов GreenVelo, протяженностью около 2000 км. По всей белорусской части маршрута установлены около 500 табличек, 7 карт-схем, есть три места отдыха. В планах – соединить "АвгустВело" с Беловежской пущей. И, вероятно, совместно с Подляским воеводством и Брестской областью разработать веломаршрут "БеловежаВело".

В торжественном открытии "АвгустВело", которое состоится 2 июня, примут участие руководство Гродненской области и Подляского воеводства Польши, информирует belta.by.

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