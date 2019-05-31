Под Минском рейсовый автобус съехал в кювет. Есть пострадавшие

Три пассажира автобуса доставлены в больницу

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ДТП произошло 31 мая около деревни Аронова Слобода. Автобус, двигающийся по маршруту №215 ДС "Карастояновой" – Бровки, пересек встречную полосу, съехал в левый по ходу движения кювет и остановился. Пор словам водителя, у него заклинило руль.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек получили телесные повреждения. Их доставили в больницу, - сообщает belta.by.