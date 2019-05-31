В Минске задержали распространителя особо опасных наркотиков

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При досмотре у парня обнаружили и изъяли 2 г особо опасного наркотического средства - альфа-PVP, еще 2 г параметилэфедрона, полимерные пакетики для фасовки наркотиков, изоленту, электронные весы и крупную сумму денег. Еще около 4 г альфа-PVP было найдено на месте закладки, на которую указал задержанный.

Известно, что мужчина распространял психотропы и наркотические средства в Минске и Минском районе. Материалы проверки переданы в Центральный районный отдел СК для дачи правовой оценки действиям злоумышленника, - сообщает belta.by.27-летний минчанин на протяжении трех лет распространял психотропы и наркотики