2019-05-31T18:34:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске женщина украла стиральную машину у соседки и сдала ее на металлолом

Технику вернули, а вот злоумышленнице грозит тюрьма
Надежда БУТОВИЧ
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Чужую стиралку воровка сдала во вторсырье, а деньги пропила. Фото: pixabay.com.Чужую стиралку воровка сдала во вторсырье, а деньги пропила. Фото: pixabay.com.
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Неприятный инцидент произошел в одной из коммунальных квартир в областном центре, сообщают в пресс-службе Витебского облисполкома.

Женщина отлучилась из квартиры всего на пару дней, а вернувшись не обнаружила в ванной комнате собственной стиральной машинки. От внушительных размеров бытовой техники не осталось и следа, словно бы ее тут и не было. В отчаянии витебчанка обратилась в правоохранительные органы.

– Потерпевшая проживает в коммунальной квартире и некоторые ее соседи злоупотребляют алкоголем, поэтому изначально прорабатывалась версия, что кражу совершил, кто-то имеющий непосредственный доступ в жилище, – объяснили в УВД.

Так, впрочем, и оказалось: пьющая соседка по коммуналке решила выпить за чужой счет. Она уговорила двух знакомых вынести стиралку из квартиры и дотащить ее до пункта приема. Машинку они сдали в ближайшем же пункте приема вторсырья, а деньги пропили.

– Украденную стиральную машину удалось обнаружить в пункте нетронутой – ее возвратили хозяйке. А против пьющей нечистой на руку соседки за кражу возбудили уголовное дело, – добавили в пресс-службе.

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