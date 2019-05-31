Впервые в Беларуси женщина удостоена знака: «Доблесть и мастерство»

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Испытания на право получения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» проходили в последнюю майскую неделю на базе полигона Лосвидо на Витебщине, сообщают в пресс-службе Минобороны.

Четыре дня испытаний наряду с коллегами-мужчинами успешно прошла и Наталья Онищук, старший механик-телеграфист, гвардии младший сержант контрактной службы 38 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Все этапы, а это примерно четыре десятка тестов и нормативов: от огневой, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской, радио- и инженерной подготовки до десантирования с вертолета, 30-километрового марш-броска, поиска объекта смогли успешно пройти всего 19 человек, среди которых и Наталья – первая в истории Беларуси девушка, которая справилась с этими испытаниями.

– Впервые в истории белорусских ВС заветного «Грифона» – специальный знак получила девушка-военнослужащая. Теперь Наталья по праву прикрепит к кителю знак «Доблесть и мастерство», – пояснили в Минобороны.

Когда у девушки спросили, почему она решилась на такие сложные испытания, она ответила:

– Стало интересно: смогу или не смогу? Захотелось доказать, что мы (Прим.: женщины военнослужащие) ничуть не хуже мужчин! К счастью, все получилось, – поделилась впечатлениями старший механик-телеграфист Онищук.

К слову, полюбоваться и на других белорусских женщин-военнослужащих вы сможете совсем скоро, в Минске на параде 3 июля, где в этом году наши девушки будут шагать уже в трех пеших расчетах.