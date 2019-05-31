2019-05-31T19:44:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гаишники задержали на республиканской трассе водителя с 3,8 промилле в крови

Мужчина ехал на грузовике из Глубокого в Брест
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушителя удалось задержать благодаря звонку неравнодушных водителей.Нарушителя удалось задержать благодаря звонку неравнодушных водителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 29 мая благодаря очевидцам удалось задержать на трассе Р2 пьяного водителя грузовика, сообщают в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Около 22.25 часов другие автолюбители позвонили по номеру 102 и сообщили, что на трассе направлением СтолбцыИвацевичиКобрин едет грузовик «Исудзу». Очевидцев смутила манера управления водителя большегруза: машина то разгонялась, то резко тормозила, беспрестанно при этом виляя из стороны в сторону.

На встречу подозрительному грузовику был отправлен ближайший экипаж ГАИ – сотрудники ГОВД Барановичей.

– Остановили нарушителя уже спустя несколько минут после звонка, на 67 километре автотрассы. Сразу же было ясно, что физическое состояние водителя оставляет желать лучшего. После медосвидетельствования выяснилось, что в выдыхаемом 47-летним водителем воздухе содержится 3,8 промилле алкоголя – сильное превышение нормы, – пояснили в пресс-службе.

О нарушителе сообщается, что мужчина – брестчанин, работает водителем на одну из транспортных компаний Бреста. В родной город он возвращался из города Глубокое, что на Витебщине. Против него были составлены административные протоколы, мужчина может лишиться водительских прав на три года.

«Комсомолка» ранее сообщала, что в выходные, 1 – 2 июня, ГАИ усилит контроль на дорогах страны и в местах отдыха.

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