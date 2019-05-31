«Киндер-сюрпризы, избушки на курьих ножках, торты и очень много «военной техники»: в Гродно мамы с колясками прошли парадом

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В пятницу, 31 мая, в Гродно «Под парусом любви» прошествовали десятки молодых мам и семей с детскими колясками. Но с колясками непростыми, а перевоплощенными в самые невообразимые образы и фигуры, сообщает sb.by.

Парад колясок пять лет назад инициировала администрация Ленинского района областного города. И с каждым годом находится все больше мам и пап, которые не только не прочь прошествовать со своими чадами в необычном шествии, но прикладывают все мастерство и все свои таланты, чтобы, перевоплотить коляску, как минимум в карету, а как максимум – в танк!

В этом году количество участников рекордное: 72 коляски. Фото: sb.by.

В этом году число участников рекордное – 72 коляски! Кареты и ковры-самолеты, машины скорой помощи и пожарной службы, корабли и дельтапланы, киндер-сюрпризы и избушки на курьих ножках, пиратские корабли, печки, бочки, клумбы, торты… Но главное: танки, катюши, пулеметы, «машины» медсанчасти. И многое другое.

– В этом году изюминка парада колясок – «военная техника», так как мы не могли не откликнуться на знаковую дату 2019 года – 75-летие освобождения Беларуси, – пояснили в администрации.

Гродненский парад колясок не обошел стороной тему 75-летия освобождения Беларуси. Фото: sb.by.

Парад шагает от гродненской Советской площади по центральной улице в парк имени Жилебера, а там и детей, и родителей ждет настоящий семейный праздник: игры, интерактивы, а также концерт ко Дню семьи.