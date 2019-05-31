«Пропали €11 тысяч, но не знаю, как»: в Бресте кассир банка заявила о недостаче денег, которые сама же украла

Неделю перед кражей злоумышленница перекладывала пропавшие деньги и прятала их от камер видеонаблюдения. Фото: pixabay.com.

Мошенницу могут посадить на 12 лет

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О ЧП, которое произошло в одном из финучреждений областного центра, правоохранителям стало известно 29 мая, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Как рассказали в милиции представители банка, накануне, 27 мая, одна из кассиров сообщила, что недостача наличности составляет 11 тысяч евро. В банке провели самостоятельную проверку, но так и не нашли исчезнувшую наличность, тогда и обратились в милицию.

– Под подозрение оперативников попала сама заявительница. Женщина в течение нескольких недель постоянно проводила какие-то манипуляции с пропавшими деньгами: пересчитывала, перекладывала, при этом постоянно закрывая их собой или предметами от камер наблюдения, – рассказали в пресс-службе.

Сейчас вороватая кассирша находится в брестской больнице, а ее муж дал признательные показания. Мол, это он уговорил жену ограбить банк. Этими деньгами они собирались в первую очередь «закрыть» кредиты. Часть украденного – 5 тысяч евро мужчина спрятал в собственном гараже, эти деньги изъяты.

Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело. За крупную кражу она может лишиться свободы на 12 лет.