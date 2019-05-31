20-летний гомельчанин «обокрал» более полсотни человек, просто зная номер их мобильного

Интtрнет-мошенник находил жертв в соцсетях или просто подходил к прохожим на улице. Фото: pixabay.com.

Парень создавал V-кошельки и воровал с них деньги

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Житель Гомеля провернул мошенническую схему и нанес финансовый ущерб более 50 абонентам одного из белорусских сотовых операторов, сообщают в УВД Гомельского облисполкома.

– Осуществить свой преступный замысел 20-летнему гомельчанину удалось благодаря принципу работы одного из мобильных приложений. Существует так называемый V-Кошелек, на который можно запросить авансовый лимит до 100 белорусских рублей. Единственный нюанс – нужен номер абонента, – уточнили правоохранители.

Таким образом, молодой человек узнавал чужие номера и получал на них эти «микрозаймы» от мобильного оператора. Деньги с виртуального кошелька можно использовать по своему усмотрению, поэтому гомельчанин «выводил» суммы: на другие номера, счета, банковские карты и электронные кошельки.

Как мошенник узнавал номера людей? Подходил на улице – просил позвонить, знакомился в соцсетях и просил контакт для беседы по телефону, просто находил информацию на страничке и так далее.

Сейчас молодому человеку грозит уголовная статья за мошенничество, ранее он уже проходил обвиняемым «за наркотики».