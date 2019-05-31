В Речице безногий инвалид разбил стекло автобуса из-за того, что водитель не подвез его к дому

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Неприятный инцидент произошел на днях в Речицком районе, сообщают в пресс-службе МВД.

Днем выпивший 54-летний сельчанин возвращался домой в деревню Черное на рейсовом автобусе. У мужчины вторая группа инвалидности – нет обеих ног. Поэтому, когда он оказался в своей деревне, он попросил водителя автобуса повернуть налево и остановиться там, откуда ему на 300 - 400 метров ближе добираться к дому. Но водитель повернул направо – как положено по маршруту и остановился на остановке общественного транспорта.

– Пьяный инвалид рассвирепел, стал бранить и ругать водителя автобуса. Неприятную сцену наблюдали все пассажиры. А когда мужчина вышел, он с в сердцах с такой силой ударил тростью о заднее стекло, что то разлетелось на мелкие осколки, – сообщили в Речицком РОВД.

Водитель и находившийся в автобусе стажер вызвали милицию. Им пришлось отклониться от графика.

– Дебошир ранее уже был судим за имущественные преступления и уклонение от отбывания наказания. По факту хулиганства против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит заключение максимально на 3 года, – сообщил Михаил Логинов, замначальника отдела угрозыска Речицкого РОВД.