2019-06-01T09:50:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивье сбили 13-летнего велосипедиста

Возбуждено уголовное дело
Евгения ПОПКО
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Подросток получил тяжелые травмы. Фото: СКПодросток получил тяжелые травмы. Фото: СК
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Вчера, 31 мая, в городе Ивье 20-летний водитель «Рено» наехал на ехавшего во встречном направлении 13-летнего велосипедиста. Подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК РБ), сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале.

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