КП Беларусь
В Ивье сбили 13-летнего велосипедиста
Возбуждено уголовное дело
Подросток получил тяжелые травмы. Фото: СК
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Вчера, 31 мая, в городе Ивье 20-летний водитель «Рено» наехал на ехавшего во встречном направлении 13-летнего велосипедиста. Подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК РБ), сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале.