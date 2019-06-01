В Логойском районе в пожаре погиб мужчина

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Пожар произошел вчера, 31 мая. В 20.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Знаменка, что в Логойском районе. В результате пожара погиб мужчина. Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает МЧС.

Вчера еще один пожар произошел в Борисовском районе. Огонь вспыхнул в кирпичном гараже на территории частного домовладения. Пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами 1-2 степени (10% тела)