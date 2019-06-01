В Минском районе пропала пенсионерка

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В минувшую пятницу в Минском районе пропала 82-летняя Матрена Тимофеевна Харкова, проживающая в деревне Валерьяново, что в Минском районе. Женщина ушла из дома около 19.00 в неизвестном направлении. До настоящего времени о её местонахождении никто не знает, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".

Пенсионерка страдает провалами в памяти. Имеет при себе деревянную резную трость. Если вы владеете информацией о пропавшем человеке, позвоните, пожалуйста, по номеру 7733 (для всех мобильных операторов) либо 102. Женщину разыскивает Минское РУВД.