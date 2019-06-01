Легковушка перевернулась возле аэропорта

Две машины столкнулись, одного из водителей госпитализировали

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Авария произошла сегодня около 8 утра вблизи Национального аэропорта: столкнулись две легковушки.

- Из аэропорта в направлении трассы М1 двигались автомобиль "Форд-Мустанг" и "Мазда". По предварительной информации, при перестроении водитель "Мазды" не уступил дорогу, после столкновения "Форд-Мустанг" опрокинулся, - сообщила belta.by начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Водителя доставили в больницу, но затем был отпущен. По факту ДТП проводится проверка.