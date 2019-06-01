В Витебске работники МЧС спасли из пожара 62-летнего мужчину и его сына

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Сегодня, 1 июня, в четвертом часу ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Горького в Витебске.

Прибывшие работники МЧС спасли 62-летнего хозяина квартиры и его 39-летнего сына. Мужчины отравились продуктами горения и были доставлены в больницу. Также были эвакуировано девять человек из соседних квартир.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС.