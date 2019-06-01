2019-06-01T17:33:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске работники МЧС спасли из пожара 62-летнего мужчину и его сына

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении
Евгения ПОПКО
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Мужчины отравились продуктами горения. Фото: Александр КОВГАНКО.Мужчины отравились продуктами горения. Фото: Александр КОВГАНКО.
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Сегодня, 1 июня, в четвертом часу ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Горького в Витебске.

Прибывшие работники МЧС спасли 62-летнего хозяина квартиры и его 39-летнего сына. Мужчины отравились продуктами горения и были доставлены в больницу. Также были эвакуировано девять человек из соседних квартир.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС.

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