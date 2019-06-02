Стрельба в США: погиб белорус

Одной из 12 жертв стрельбы в Америке стал белорус, который переехал в США в 2003 году

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В американском штате Вирджиния очередная трагедия: госслужащий зашел в здание и открыл стрельбу, в результате которой погибли 12 человек. Стрелок был убит во время перестрелки с полицией. Сегодня стало известно, что один из них — наш соотечественник, 35-летний белорус Александр Гусев, пишет The Virginian-Pilot.

Его эмиграция началась с черной работы в лесопромышленной компании, затем молодой человек закончил колледж, получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете Старого Доминиона и стал специалистом по вопросам оборота земельных участков в городе Вирджиния-Бич, проработав в этой должности девять лет. Хотел жениться и завести детей, планировал переехать в лучший район. Но в пятницу светлое будущее, которое он строил, оборвалось в результате массовой стрельбы.