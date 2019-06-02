Александр Глеб ушел из БАТЭ

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Ряды «желто-синих» покинул Александр Глеб - действие контракта с опытнейшим полузащитником прекращено по соглашению сторон. Биография лучшего футболиста Беларуси XXI века тесно переплетена с нашим клубом. Здесь Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после заграничных этапов карьеры. И всегда прилагал максимум усилий, чтобы помочь родной команде в выполнении поставленных задач.

В составе борисовчан Александр Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.

- От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности! И будем очень рады, если в будущем этот титулованный спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру нашего клуба уже в новом качестве! – сообщает пресс-служба клуба.