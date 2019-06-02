В Беларуси – перебои с работой банковский карточек

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Беларусбанк предупреждает о сбоях в работе терминалов, установленных ООО «Тусон» в магазинах и объектах по оказанию услуг. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте банка.

- Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО «Тусон», из-за сбоев в работе программно-технических средств, - говорится в сообщении. Банк приносит извинения клиентам за причиненные неудобства.

Пользователи отмечают, что перебои возникают по всей Беларуси.