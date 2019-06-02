КП Беларусь
В Беларуси – перебои с работой банковский карточек
Проблемы возникают в магазинах, где установлено оборудование фирмы «Тусон»
В Беларуси – перебои с работой банковский карточек.
Изменить размер текста:
Беларусбанк предупреждает о сбоях в работе терминалов, установленных ООО «Тусон» в магазинах и объектах по оказанию услуг. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте банка.
- Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО «Тусон», из-за сбоев в работе программно-технических средств, - говорится в сообщении. Банк приносит извинения клиентам за причиненные неудобства.
Пользователи отмечают, что перебои возникают по всей Беларуси.