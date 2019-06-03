Брестское «Динамо» вышло на первое место в чемпионате Беларуси

Изменить размер текста: A A

«Динамо» из Бреста в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу обыграло «Слуцк» (3:1) и вернулось на первое место в таблице. В двух очках т лидера идут БАТЭ и солигорский «Шахтер».

Из других результатов надо отметить победу минского «Динамо» в гостях у «Витебска» (3:1). Командой руководил Радислав Орловский, так как Роман Пилипчук ушел в отставку. Вероятно, новым главным тренером станет Сергей Гуренко.

Борисовский БАТЭ дальше будет играть без Александра Глеба.

Александр Глеб ушел из БАТЭ