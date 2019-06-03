КП Беларусь
Брестское «Динамо» вышло на первое место в чемпионате Беларуси
В минском “Динамо» грядут перемены
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«Динамо» из Бреста в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу обыграло «Слуцк» (3:1) и вернулось на первое место в таблице. В двух очках т лидера идут БАТЭ и солигорский «Шахтер».
Из других результатов надо отметить победу минского «Динамо» в гостях у «Витебска» (3:1). Командой руководил Радислав Орловский, так как Роман Пилипчук ушел в отставку. Вероятно, новым главным тренером станет Сергей Гуренко.
Борисовский БАТЭ дальше будет играть без Александра Глеба.