2019-06-03T11:52:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Шлем, который недавно нашли в Бобруйске, мог принадлежать князю Изяславу

Находку называют сенсационной
Поделиться:
В Бобруйске в речном порту обнаружили 1000-летний шлем. Фото: belta.byВ Бобруйске в речном порту обнаружили 1000-летний шлем. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В апреле в бобруйском речном порту нашли шлем, которому около тысячи лет.

Сейчас находкой занимаются реставраторы и историки. Как выяснилось, шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и полоцкой княжны Рогнеды.

- Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти. Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы отреставрируем, я думаю, сможем с честью выставлять и гордиться этим, сообщил в программе «Неделя» на СТВ Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
10-летняя девочка погибла в Житковичском районе в результате ДТП
Спустя 18 лет следователи нашли убийцу девушки в Кричеве
Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул
ДТП в Пинском районе: пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала девушка
Пожар в Витебске: два человека в больнице, девять эвакуированы
Брестское «Динамо» вышло на первое место в чемпионате Беларуси
В Беларуси – перебои с работой банковских карточек
Белорус Филипп Пауков взял бронзу на чемпионате Европы по гребле
Фотофакт: под Рогачевом комбайн сгорел прямо в поле
Александр Глеб ушел из БАТЭ
В Крыму с опасной скалы спасли белорусов
Стрельба в США: погиб белорус
В Витебске работники МЧС спасли из пожара 62-летнего мужчину и его сына
Легковушка перевернулась возле аэропорта
В Минском районе пропала пенсионерка
В Логойском районе в пожаре погиб мужчина
В центре Минска появилась скульптура пожарного
Погода на 2 июня: грозы, днем от +19 до 28
Сергей Гуренко о финале Лиги чемпионов: «Все решит индивидуальное мастерство игроков»
В Ивье сбили 13-летнего велосипедиста