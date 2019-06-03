Шлем, который недавно нашли в Бобруйске, мог принадлежать князю Изяславу

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В апреле в бобруйском речном порту нашли шлем, которому около тысячи лет.

Сейчас находкой занимаются реставраторы и историки. Как выяснилось, шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и полоцкой княжны Рогнеды.

- Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти. Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы отреставрируем, я думаю, сможем с честью выставлять и гордиться этим, сообщил в программе «Неделя» на СТВ Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.