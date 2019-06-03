Пожар в Витебске: два человека в больнице, девять эвакуированы

В Витебске в результате пожара в квартире 2 граждан оказались в больнице, 9 человек эвакуировано. Фото: vitebsk.mchs.gov.by

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О пожаре в Витебске на улице Горького спасатели узнали 1 июня в 3.25. Прибыв на место происшествия, витебские спасатели увидели сильный дым из квартиры на втором этаже трехэтажного жилого дома. В помещении находились 62-летний хозяин квартиры и его 39-летний сын. Спасатели вынесли обоих мужчин из задымленной квартиры и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения".

Из соседних квартир на втором и третьем этажах дома были эвакуированы девять человек (в том числе два ребенка). Они при происшествии не пострадали.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - информирует пресс-служба МЧС.