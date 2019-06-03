2019-06-03T11:41:16+03:00
Общество
КП Беларусь

ДТП в Пинском районе: пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала девушка

Авария случалась ночью
Поделиться:
Пинский район: «пьяное» вождение привело к ДТП. Фото: brest.mvd.gov.byПинский район: «пьяное» вождение привело к ДТП. Фото: brest.mvd.gov.by
Изменить размер текста:

2 июня в 5.45 часов на автодороге Пинск - Огово произошло дорожно-транспортное происшествие. 21-летний житель а. г. Парахонск ехал со стороны а. г. Молотковичи в направлении Пинска на автомобиле Сhevrolet Cruze. Он не справился с управлением автомобиля и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания 25-летняя пинчанка, пассажир автомобиля, получила телесные повреждения. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, водитель была в состоянии алкогольного опьянения (1,47 промилле – в таком состоянии, как правило, отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
10-летняя девочка погибла в Житковичском районе в результате ДТП
Спустя 18 лет следователи нашли убийцу девушки в Кричеве
Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул
Пожар в Витебске: два человека в больнице, девять эвакуированы
Шлем, который недавно нашли в Бобруйске, мог принадлежать князю Изяславу
Брестское «Динамо» вышло на первое место в чемпионате Беларуси
В Беларуси – перебои с работой банковских карточек
Белорус Филипп Пауков взял бронзу на чемпионате Европы по гребле
Фотофакт: под Рогачевом комбайн сгорел прямо в поле
Александр Глеб ушел из БАТЭ
В Крыму с опасной скалы спасли белорусов
Стрельба в США: погиб белорус
В Витебске работники МЧС спасли из пожара 62-летнего мужчину и его сына
Легковушка перевернулась возле аэропорта
В Минском районе пропала пенсионерка
В Логойском районе в пожаре погиб мужчина
В центре Минска появилась скульптура пожарного
Погода на 2 июня: грозы, днем от +19 до 28
Сергей Гуренко о финале Лиги чемпионов: «Все решит индивидуальное мастерство игроков»
В Ивье сбили 13-летнего велосипедиста