ДТП в Пинском районе: пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала девушка

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2 июня в 5.45 часов на автодороге Пинск - Огово произошло дорожно-транспортное происшествие. 21-летний житель а. г. Парахонск ехал со стороны а. г. Молотковичи в направлении Пинска на автомобиле Сhevrolet Cruze. Он не справился с управлением автомобиля и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания 25-летняя пинчанка, пассажир автомобиля, получила телесные повреждения. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, водитель была в состоянии алкогольного опьянения (1,47 промилле – в таком состоянии, как правило, отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью).