2019-06-03T12:18:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Спустя 18 лет следователи нашли убийцу девушки в Кричеве

Мужчина хотел с ней познакомиться, а услышал отказ, достал нож
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Следователи устанавливают обстоятельства убийства девушки в Кричеве, совершенного в 2001 году. Фото: sk.gov.byСледователи устанавливают обстоятельства убийства девушки в Кричеве, совершенного в 2001 году. Фото: sk.gov.by
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В августе 2001 года в Кричеве было совершено убийство 23-летней местной жительницы. Но лицо, совершившее данное преступление, установлено не было. Следственное управление УСК по Могилевской области возобновила расследование по уголовному делу.

При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.

Установлено, что мужчина судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет.

В ходе допроса подозреваемый указал, что в один из дней августа 2001 года в вечернее время по дороге домой встретил девушку и решил с ней познакомиться. На его предложение она ответила отказом, что разозлило мужчину. Он достал из кармана нож и нанес ей удар, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. При проверке показаний на месте подозреваемый указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.

Как сообщает пресс-служба СК, В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и экспертные исследования, направленные на закрепление и получение новых доказательств по уголовному делу.

Убийство девушки в Кричеве в 2001 году: проверка показаний на месте. Источник: Следственный комитет РБ

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