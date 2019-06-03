Спустя 18 лет следователи нашли убийцу девушки в Кричеве

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В августе 2001 года в Кричеве было совершено убийство 23-летней местной жительницы. Но лицо, совершившее данное преступление, установлено не было. Следственное управление УСК по Могилевской области возобновила расследование по уголовному делу.

При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.

Установлено, что мужчина судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет.

В ходе допроса подозреваемый указал, что в один из дней августа 2001 года в вечернее время по дороге домой встретил девушку и решил с ней познакомиться. На его предложение она ответила отказом, что разозлило мужчину. Он достал из кармана нож и нанес ей удар, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. При проверке показаний на месте подозреваемый указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.

Как сообщает пресс-служба СК, В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и экспертные исследования, направленные на закрепление и получение новых доказательств по уголовному делу.