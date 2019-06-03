2019-06-03T12:12:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул

Расстояние 150-200 метров мужчина решил преодолеть вплавь
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: intex-press.byФото носит иллюстративный характер. Фото: intex-press.by
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Двое товарищей в пятницу 31 мая приехали порыбачить в соседний район. В воскресенье днем, 2 июня, собирались ехать домой и упаковали вещи. Один из них заметил, что забыл в воде специальное приспособление для карповой рыбалки. Расстояние примерно в 150-200 м мужчина решил преодолеть вплавь. Когда он доплыл до нужного места, то пропал из виду. Друг поспешил на помощь, но найти его не сумел. К поиску пропавшего присоединились сотрудники милиции и ОСВОД. В тот же день тело мужчины было обнаружено.

Как сообщает belta.by, в Брестской области с начала года на водоемах погибли 17 человек (один из них ребенок), спасены четверо. С начала купального сезона в регионе утонули четыре человека.

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