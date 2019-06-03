2019-06-03T13:12:55+03:00
Общество
КП Беларусь

10-летняя девочка погибла в Житковичском районе в результате ДТП

Водитель остался жив
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37-летняя жительница г.Житковичи, управляя автомобилем «Рено» по автодороге Минск-Микашевичи, выехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. Фото: Следственный комитет37-летняя жительница г.Житковичи, управляя автомобилем «Рено» по автодороге Минск-Микашевичи, выехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. Фото: Следственный комитет
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2 июня около 23.30 часов 37-летняя жительница Житковичей ехала на автомобиле «Рено» по автодороге Минск-Микашевичи. Машина выехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 10-летняя дочь водителя, которая находилась на пассажиром месте, скончалась на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 с.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Как сообщает СК, для оказания практической помощи на место ДТП выбывали сотрудники следственного управления УСК. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Граждан, обладающих информацией о данном ДТП, просьба обратиться в Житковичский РОСК по телефону: (8029) 558-29-78.

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