Собака укусила 7-летнюю девочку в гродненском магазине

Изменить размер текста: A A

В воскресенье днем жительница Гродно отпустила дочь в ларек за квасом. Вернувшись, девочка рассказала, что ее за локоть укусила собака. Как выяснилось, за столиком в летнем кафе находился 31-летний мужчина с собакой породы метис. Собака была на поводке и с матерчатым намордником. Проходя мимо, девочка не приближалась к животному, не пыталась его погладить, но в какой-то момент собака укусила ее за локоть. После инцидента владелец пса ушел, однако произошедшее увидел местный житель, который направился вслед за мужчиной и сообщил о произошедшем в милицию.

В больнице девочке назначено лечение. Мама написала заявление в милицию, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных повреждений. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в начале этого года владелец данного питомца привлекался к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных и был оштрафован.