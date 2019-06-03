КП Беларусь
В Минске на проспекте Независимости маршрутка врезалась в столб
Из-за аварии затруднено движение
Маршрутка врезалась в столб, также произошло столкновение с автомобилем «Hyundai».Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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В Минске на проспекте Независимости возле ТЦ «Московско-Венский» произошло ДТП. Маршрутка врезалась в столб, также произошло столкновение с автомобилем «Hyundai». Движение на парковку возле торгового центра затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ.
Движение на парковку возле торгового центра затруднено.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ