КП Беларусь
В Браславском районе нашли мертвым прапорщика-пограничника
Причина смерти военнослужащего устанавливается
В Браславском районе нашли мертвым военнослужащего.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Военнослужащий контрактной службы найден мертвым сегодня, 3 июня, в Браславском районе. Как сообщает пресс-служба Полоцкого погранотряда, тело обнаружили в десять часов утра. Военнослужащему было 40 лет, он проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда в качестве старшего прапорщика.
Представители правоохранительных органов, оперативная группа Госпогранкомитета и Полоцкого погранотряда выбыли на место происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Командование Госпогранкомитета и Полоцкого пограничного отряда выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.
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