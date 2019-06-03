2019-06-03T14:47:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Браславском районе нашли мертвым прапорщика-пограничника

Причина смерти военнослужащего устанавливается
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Браславском районе нашли мертвым военнослужащего.В Браславском районе нашли мертвым военнослужащего.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Военнослужащий контрактной службы найден мертвым сегодня, 3 июня, в Браславском районе. Как сообщает пресс-служба Полоцкого погранотряда, тело обнаружили в десять часов утра. Военнослужащему было 40 лет, он проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда в качестве старшего прапорщика.

Представители правоохранительных органов, оперативная группа Госпогранкомитета и Полоцкого погранотряда выбыли на место происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Командование Госпогранкомитета и Полоцкого пограничного отряда выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.

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