2019-06-03T17:15:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В пункте пропуска Новая Гута ремонтируют дорогу - движение ограничено

Работы продлятся до 7 июня
Павел МИЦКЕВИЧ
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В пункте пропуска «Новая Гута» ремонтируют дорогу. Фото: Гомельская погрангруппаВ пункте пропуска «Новая Гута» ремонтируют дорогу. Фото: Гомельская погрангруппа
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В период с 3 по 7 июня в международном автодорожном пункте пропуска Новая Гута будет производиться ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки на полосах движения транспортных средств, рассказали KP.BY в Гомельской пограничной группе.

- При проведении ремонтных работ планируется перекрытие полос движения транспортных средств, в связи с чем будет частично ограничено дорожное движение. Просим учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-украинскую границу, - добавили в погрангруппе.

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