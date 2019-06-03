В пункте пропуска Новая Гута ремонтируют дорогу - движение ограничено

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В период с 3 по 7 июня в международном автодорожном пункте пропуска Новая Гута будет производиться ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки на полосах движения транспортных средств, рассказали KP.BY в Гомельской пограничной группе.

- При проведении ремонтных работ планируется перекрытие полос движения транспортных средств, в связи с чем будет частично ограничено дорожное движение. Просим учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-украинскую границу, - добавили в погрангруппе.