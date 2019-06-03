Пистолет,пулемет и ружья: у жителя Орши нашли незаконный арсенал

Краснопольском районе конфисковали не менее крупный арсенал: два пистолета ТТ, карабин с оптическим прицелом, арбалет со стрелами, граната и почти три сотни

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Витебские правоохранительные органы задержали 30-летнего рабочего оршанского предприятия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, у него дома обнаружили незарегистрированный арсенал: карабин конструкции Мосина образца 1938 г. калибра 7,62 мм, обрез охотничьего ружья, одноствольное охотничье ружье конструкции «Фролова» 28 калибра.

Также были изъяты пригодные для использования по назначению составные части огнестрельного оружия: затвор к винтовке конструкции Мосина; затворная коробка пистолета-пулемета Шпагина образца 1941 г. калибра 7,62 мм; ствольная коробка пулемета конструкции Дегтярева (ДП) калибра 7,62 мм, ствол ручного пулемета МГ-34 калибра 7,92 мм производства Германии. Кроме того, в этом арсенале были 19 магазинов, 33 возвратных и боевых пружин, являющихся деталями к пистолету Макарова, и другие элементы оружия, а также более 50 граммов бездымного пороха.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, карабин конструкции «Мосина» образца 1938 года является нарезным огнестрельным оружием, обрез охотничьего ружья изготовлен самодельным способом из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели БМ 16-го калибра. Оба «ствола» пригодны для использования по целевому назначению.

В отношении хозяина арсенала Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ.

В Краснопольском правоохранительные органы конфисковали крупный арсенал у местного жителя: два пистолета ТТ, карабин с оптическим прицелом, арбалет со стрелами, гранату и почти три сотни патронов. Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, подозреваемый задержан, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Сам задержанный пояснил, что оружие он привез из России для охоты.