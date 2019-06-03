Игорь Криушенко о матче с Германией: «Много людей просят билеты достать. На улице люди желают удачи»

К Игорю Криушенко на улице подходят и желают удачи в игре с Германией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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8 июня сборная Беларуси в матче отборочного турнира к чемпионату Европы встретиться со сборной Германии, 11 июня – со сборной Северной Ирландии.

Об ажиотаже перед игрой рассказал Игорь Криушенко:

- Мне очень много людей звонит, просят билеты достать. На улице люди подходят, желают удачи, хорошей игры, говорят, что будут поддерживать команду. Всегда перед играми сборной ощущается ажиотаж.

Чтобы были шансы – нужно хорошо изучить соперника, места, где можешь оказать давление, заставить ошибаться. В то же время изучить сильные стороны: где соперник может это сделать и постараться закрыть эти зоны и этих футболистов. Что касается изменений – это естественный процесс. У некоторых игроков возраст был достаточно высокий. Смена поколений была необходима для Германии. Футболистов талантливых и сильных у них достаточно. Процесс прошел во время Лиги Наций, сейчас состав и схема стабилизированы. Сейчас практически все игры они провели по схеме 3-4-4. Играют в три центральных защитника. Матч против Голландии показал, что это сбалансированная команда, обладающая игроками хорошего уровня.

- Перед сборной поставлена задача бороться за 3 место. Матч с Северной Ирландией надо обязательно выигрывать. Игра будет носить особый статус?

- Если так делить игры, то ничего хорошего не будет. Есть игра с Германией – готовимся и постараемся максимально удачно сыграть в этом матче. Следующая игра против Северной Ирландии – будем готовить команду к следующему сопернику. Я бы не сказал, что с Германией не так важна, с Северной Ирландией – важна. Две игры и нужно постараться добиться максимума, на который мы способны, - передает слова Криушенко сайт АБФФ. http://abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=5298&Itemid=493&lang=ru

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