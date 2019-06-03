16-летняя девушка на BMW без водительских прав попала в аварию в Столинском районе

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Сегодня утром в Столинском районе случилось ДТП. Легковой автомобиль БМВ-530 на дороге Н-600 Бережное - Дубенец - Дубой вылетел в правый кювет и врезался в дерево. За рулем была 16-летняя жительница деревни Дубой, водительских прав у девушки не было. Она и ее 22-летний пассажир, житель агрогородка Ольшаны, получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Столинскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает УВД Брестского облисполкома.